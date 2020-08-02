الإنتاج الحربي يمنح منصب المدرب العام لمجدي عبد العاطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

اكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، أن مجدي عبد العاطي عاد للجهاز الفني للفريق في منصب المدرب العام.

وقال مهدي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن عبدالعاطي وافق على الفور بعد ان عرضنا عليه العودة ضمن جهاز مختار مختار المدير الفني للفريق.

وأشار إلى أن عبد العاطي سيبدأ عمله فور عودة تدريبات الفريق بداية من غدا الاثنين استعداد لعودة الدوري.

وأوضح أن مجدي قدم اداء ونتائج جيدة مع اسوان وكان تحدي جديد له ولم يتأخر علينا بعد رحيله عنهم بسبب سوء التوفيق.