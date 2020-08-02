الاتحاد التونسي يقرر نقل باقي مباريات الدوري عبر فيسبوك بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأحد، منح مؤسسة التلفزيون التونسية امكانية البث المباشر لكل مباريات بطولة الدوري وذلك على الرغم من ان العقد يسمح ببث اربعة مباريات فقط من كل جولة.

وذكر اتحاد الكرة في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي حرصا منها على احترام كل التراتيب و الاجراءات الوقائية و الصحية لمجابهة فيروس كورونا و سعيا منها لتمكين احباء كل النوادي من متابعة كل اللقاءات.

وقرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، السماح للنوادي بنقل باقي مقابلات هذا الموسم غير المبرمجة مباشرة تلفزيا على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وألزم الاندية باتخاذ تلك الخطوة بعد التنسيق مع دائرة الاعلام والاتصال بالاتحاد التونسي لكرة القدم للحصول على التراخيص اللازمة، مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.