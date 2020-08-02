صحيفة: النني يحسم مصيره مع بشكتاش بعد العيد.. وطرابزون يراقب الموقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية تركية، أن إدارة نادي بشكتاش ستعقد جلسة مع المصري محمد النني بعد انتهاء فترة عيد الأضحى الحالية، لمناقشة مستقبله مع الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة أكسام التركية، فإن الجلسة التي وصفتها بالأخيرة، ستجمع الطرفين لمناقشة ملف راتب اللاعب، والذي سيتحدد بناء عليه ما إذا كان النني سيستمر مع بشكتاش من عدمه.

وأوضحت الصحيفة أن بشكتاش يرغب في بقاء النني خلال الموسم المقبل عن طريق تمديد فترة إعارته، لكنه يريد في الوقت نفسه تخفيض راتبه الحالي.

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وسبق لتقارير صحفية تركية أن أشارت منذ أيام ماضية، إلى أن بشكتاش يتواصل مع أرسنال لتحمل نصف راتب النني في الموسم القادم لتمديد إعارته الحالية.

وانتهت فترة إعارة النني مع بشكتاش بانتهاء منافسات الدوري التركي، إلا أن اللاعب وفريقه يرغبان في تمديدها لفترة أخرى، مما أدى لبدء المفاوضات بينهما.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن نادي طرابزون سبور يترقب حاليًا موقف النني، تمهيدًا لبدء التفاوض معه في حالة عدم اتفاقه مع بشكتاش.