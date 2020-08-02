قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سوف يخضع لمسحة طبيةجديدة خلال الساعات المقبلة.
وأوضح أن الجهاز الطبي يقوم بالترتيب ليجري اللاعب مسحة منفردة من أجلالاطمئنان على حالته.
وكان الفريق قد عاد إلى استئناف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمبارياته القادمة في بطولة الدوري الممتاز ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبدالحفيظ : حمدي فتحي سيخضع لمسحة طبية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.