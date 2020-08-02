سيد عبدالحفيظ : حمدي فتحي سيخضع لمسحة طبية جديدة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سوف يخضع لمسحة طبية

جديدة خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن الجهاز الطبي يقوم بالترتيب ليجري اللاعب مسحة منفردة من أجل

الاطمئنان على حالته.

وكان الفريق قد عاد إلى استئناف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمبارياته القادمة في بطولة الدوري الممتاز ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.