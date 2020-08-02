عماد فتحي يشارك بمران المصري بعد غياب 8 أشهر بسبب الإصابة

عاد عماد فتحي لاعب النادي المصري البورسعيدي، إلى تدريبات الفريق، بعد غياب 8 أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وأشار الموقع الرسمي للنادي لمصري، أن المران الجماعي للفريق شهدمشاركة عماد فتحي لأول مرة بعد غياب 8 أشهر، وذلك عقب انتهائه من برنامجه التأهيلي.
وهنأ عبدالظاهر السقا المدير الرياضي للنادي،عماد فتحي بعودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية، مطالبًا اللاعب ببذل أقصى جهد للعودة إلى التشكيل الأساسي للمصري في الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يلتقي المصري بنظيره الزمالك يوم الخميس المقبل في اولى جولات الدوري بعد فترة التوقف الكبير.
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