ياسر إبراهيم يبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي مع الأهلي

بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي للتخلص من الإصابة.
وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن اللاعب أدى جلسة علاج طبيعيفي الجيم، مع أداء تدريبات حركة خفيفة تمهيدًا للمرحلة المقبلة من البرنامج.
وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة بجزع في مفصل الكاحل خلال مشاركته فيمباراة الجونة الودية الأخيرة.
واستأنف الفريق تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لارتباطاته المقبلة، حيث يستعيد منافساته ببطولة الدوري يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة إنبي، بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكذلك منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.
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