محمود وحيد ينتظم بمران الأهلي

انتظم محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشارك وحيد في التدريبات الجماعية للفريق بعد أن تعافى

من الإصابة التي اشتكى منها في وقت سابق بإجهاد في العضلة الأمامية.

وخضع اللاعب لبرنامج علاج طبيعي مكثف على مدى الأيام الماضية، وخضع لفحص

طبي قبل أن ينتظم في التدريبات بصورة طبيعية.

وعاد الفريق مساء اليوم، الأحد، لتدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمبارياته القادمة في بطولة الدوري الممتاز ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حصل على راحة لمدة 48 ساعة.