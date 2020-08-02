أسوان يستأنف تدريباته استعداداً للمقاصة بالدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، بقيادة أحمد كشري، تدريباته الجماعية في التاسعة والنصف مساءً، على استاد الشرطة بالعباسية، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة في التاسع من أغسطس الجاري ضمن مؤجلات الجولة 18 بمسابقة الدوري الممتاز .

وحصل لاعبي الفريق على راحة من يومين لقضاء العيد مع أسرهم عقب العودة من معسكرهم فى المركز الأوليمبي بالمعادي، الذى خاض خلاله العديد من المباريات الودية، وكان أخرها خسر أمام وادى دجلة بثلاث أهداف مقابل هدفين، استعدادًا لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر

كما أخطرت اللجنة الطبية بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادي أسوان، بإلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها مع فريق الإنتاج بعد غد الأثنين، في إطار استعدادات الفريقين لاستئنف الدوري، وعللت اللجنة سبب إلغاء المباراة لتعذر إجراء مسحة طبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى نظرا لضيق الوقت بسبب إجازة عيد الأضحى.

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كان أسوان قد خاض خمس مباريات ودية في يوليو الماضي، حيث تعادل

أسوان في أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادي الاسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبي والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر في مباراته الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/2 .

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم قد أخطرت نادى أسوان بنتيجة المسحة السادسة للفريق والتى خضع لها اللاعبون الأحد الماضى، وجاءت جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبي، باستثناء حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين تم عزلها وتطبيق الإجراءات والوقائية، وخضوعها لبروتوكول العلاج.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 18 نقطة، وفاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر سبعة أخرى، كما سجل أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا