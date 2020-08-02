ريو فرديناند : فان دايك أفضل مدافع في العالم حالياً

أشاد ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق، بالهولندي فيريجيل فان دايك نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه أفضل مدافع في العالم خلال الوقت الحالي.

ويقدم فان دايك مستويات رائعة رفقة ليفربول حيث ساهم في تتويج الريدز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالإضافة إلى دوري أبطال

أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي في الموسم السابق.

وقال فرديناند خلال تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية، " أرى أن فان دايك أفضل مدافع في العالم حاليا، لما يقدمه من مستويات مميزة مع

ليفربول".

وأضاف " فان دايك ضمن أفضل خمسة مدافعين في تاريخ الدوري الإنجليزي، فأنا أعتقد أن كامبل وجون تييري، وفيديتش وكومباني وفان دايك، هم الأفضل في تاريخ البريميرليج".

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وأردف " في الوقت الحالي لا يوجد عددم من المدافعين الأبرز، على عكس جيلي فكان يوجد ما يقرب من ثمانية مدافعين مميزين للغاية، وهذا ليس تقليل من الجيل الحالي".