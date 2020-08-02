أشاد ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق، بالهولندي فيريجيل فان دايك نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه أفضل مدافع في العالم خلال الوقت الحالي.
ويقدم فان دايك مستويات رائعة رفقة ليفربول حيث ساهم في تتويج الريدز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالإضافة إلى دوري أبطالأوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي في الموسم السابق.
وقال فرديناند خلال تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية، " أرى أن فان دايك أفضل مدافع في العالم حاليا، لما يقدمه من مستويات مميزة معليفربول".
وأضاف " فان دايك ضمن أفضل خمسة مدافعين في تاريخ الدوري الإنجليزي، فأنا أعتقد أن كامبل وجون تييري، وفيديتش وكومباني وفان دايك، هم الأفضل في تاريخ البريميرليج".
وأردف " في الوقت الحالي لا يوجد عددم من المدافعين الأبرز، على عكس جيلي فكان يوجد ما يقرب من ثمانية مدافعين مميزين للغاية، وهذا ليس تقليل من الجيل الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر ريو فرديناند : فان دايك أفضل مدافع في العالم حالياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.