لاعب الوداد المغربي : مطالبون بتخطي الأهلي والتتويج بدوري أبطال أفريقيا

تحدث يحيي جبران لاعب الوداد البيضاوي المغربي، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام النادي الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال جبران خلال تصريحات صحفية لموقع سبورت المغربي، " مواجهة النادي الأهلي صعبة للغاية، لكننا مطالبون بالتأهل للنهائي ومن ثم التتويج باللقب القاري الذي ضاع في الموسم الماضي أمام الترجي بطريقة غريبة، ولذلك فإننا سنسعى للتتويج باللقب مهما كلفنا الأمر". باللقب القاري الذي ضاع في الموسم الماضي أمام الترجي بطريقة غريبة، ولذلك فإننا سنسعى للتتويج باللقب مهما كلفنا الأمر". وأضاف " في ظل ما يمر به العالم من أزمة كورونا، فإن مباراة الإياب أمام الأهلي في القاهرة لا تمثل أفضلية للأخير لأن المباراة ستلعب بدون جمهور". الإياب أمام الأهلي في القاهرة لا تمثل أفضلية للأخير لأن المباراة ستلعب بدون جمهور". وأتم " نادي الوداد لم يتأثر بتغيير المدربين لأنه نادي كبير ويملك هوية قوية". ويستضيف الوداد المغربي نظيره الأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي افريقيا في نهاية سبتمبر، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة في الأسبوع الأول من أكتوبر.

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