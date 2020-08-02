روني يكشف نقاط ضعف مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

توقع واين روني قائد منتخب إنجلترا الأسبق هز شباك مانشستر سيتى امام ريال مدريد في مباراته المقبلة في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الجمعة المقبل.

واعترف روني ان خط دفاع سيتى سوف يواجه تحديا فعليا أمام ريال مدريد بطل إسبانيا.

لكن روني الذي توج بلقب البطولة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2008 أكد أن لدى سيتي فرصة كبيرة للتتويج باللقب للمرة الأولى أيضا.

وكتب روني في عموده في صحيفة "صنداي تايمز": ربما تكون هذه أفضل

فرصة لسيتي للفوز بلقب دوري الأبطال.

وقال:سيرجيو راموس قائد ريال مدريد موقوف، وهذه خسارة هائلة بالنسبة لدفاع ريال وأعتقد أن سيتي سيسجل، لكن المشكلة في مدى فاعلية خطه الخلفي.

وأضاف روني ريال سوف يستهدف لاعبي سيتي في قلب الدفاع وهذا يمثل قلقا لأنه خلال الموسم الحالي خسر سيتي أمام جميع الفرق الأخرى بين الستة الكبار على مستوى الدوري الممتازهذا الموسم.

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وبالتالي فإنه تبين أن فريق

جوارديولا يواجه صعوبة في إبعاد الفرق الأفضل عن شباكه.

وقال روني إنه يتوقع أن يترك ريال منافسه سيتي يستحوذ على الكرة ثم يفاجئه عن طريق الهجمات المرتدة.

والمح الى ان زين الدين زيدان يقوم بهذا خلال فترته الأولى في تدريب ريال مدريد خلال مواجهات كبيرة مع فرق تطبق أسلوب جوارديولا وحقق نجاحا في ذلك.

وأضاف: أراهن على سيتي حتى الآن، فهو غير مضطر للتعويض والتهديف حتى أن بوسعه تحمل الخسارة 1-صفر، والتأهل إلى الدور التالي.

وفاز سيتى الذي يدربه الإسباني بيب جوارديولا ذهابا خارج ملعبه 2-1 في مارس الماضي قبل توقف البطولة الأوروبية الأولى للأندية بسبب جائحة فيروس كورونا .