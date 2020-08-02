مدرب أياكس : أداء الفريق سيتغير بعد رحيل أبرز اللاعبين

تحدث إيريك تين هاج المدير الفني لنادي أياكس الهولندي، عن استراتيجية لعب فريقه في الفترة المقبلة بعد رحيل عدد من اللاعبين المميزين.
ورحل عن صفوف أياكس في الموسم الماضي فرانكي دي يونج إلى نادي برشلونة وماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس، وفي الصيف الحالي رحل حيكم زياش إلى تشيلسيوجويل فلتمان إلى برايتون، وسفين بوتمان إلى ليل الفرنسي.
كما أن الحارس أندريه أونانا ونيكولاس تاجليافيكو ودوني فان دي بيك من المحتمل رحيلهم عن أياكس في الصيف الجاري؟
وقال تين هاج خلال تصريحات تليفزيونية لقناة نوس الهولندية، " أداءأياكس سيتغير بسبب رحيل عدد كبير من النجوم، لأن هولاء اللاعبين كانوا يأثروا على أداء اللعب".
وأضاف " أداء أياكس سيختلف على الفترة الماضية، لكن الهدف مازال كما هو، فيجب أن يكون سقف التوقعات عالياً للفريق".
وكان أياكس نجح في الموسم قبل الماضي في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصائه ناديي ريال مدريد ويوفنتوس، قبل أن يودع البطولة أمام توتنهام الإنجليزي.
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