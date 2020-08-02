رياضة | رجب بكار يثير الجدل من جديد برسالة غامضة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رجب بكار يثير الجدل من جديد برسالة غامضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار رجب بكار، لاعب فريق بيراميدز، الجدل مرة أخري بعدما نشر رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب بكار عبر صفحته الشخصية :" الناس للناس وبالناس وغير ذلك عبث"، ولم يوضح اللاعب المقصود من المنشور.

ويترقب بكار حسم الزمالك موقفه من الانتقال لصفوفه بعدما وقع على عقد لأربع سنوات مع القلعة البيضاء، ليختار وجهته القادمة بشكل نهائى فى الموسم القادم.

ويقدم بكار مستويات متميزة رفقة الفريق السماوي خلال الفترة الماضية ويعد من العناصر الأساسية في بيراميدز.