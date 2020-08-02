رياضة | الصفاقسي يعلن جاهزية زكريا بن شاعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصفاقسي يعلن جاهزية زكريا بن شاعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الصفاقسي التونسي جاهزية لاعبه الجزائري زكريا بن شاعة بدءا من اليوم الأحد بعد تسوية وضعيته القانونية مع الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وأفاد النادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن بن شاعة سيكون على ذمة الإطار التدريبي للفريق بدءا من مباراة اليوم ضد اتحاد تطاوين بعد التنسيق مع رئيس اتحاد الكرة التونسي.

كان بن شاعة /23 عاما/ انتقل للصفاقسي قادما من فريق اتحاد العاصمة الجزائري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة مع أولوية الانتداب، وتعرض للإصابة أبعدته عن التدريبات.

وشهدت صفقة شراء اللاعب بعقد لمدة ثلاث سنوات تعطيلا بسبب التأخر في دفع قيمة الصفقة قبل أن يعلن الصقافسي اليوم تسوية ملفه.