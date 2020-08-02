رياضة | حارس بيرنلي بديل كيبا في تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حارس بيرنلي بديل كيبا في تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في ظل عدم إقتناع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بحارس مرمى الفريق كيبا أريزابالاجا.

وأكدت صحيفة صن سبورت البريطانية أن تشيلسي يكثف جهوده من أجل التعاقد مع نيك بوب حارس مرمى بيرنلي والبالغ من العمر 28 عامًا.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مستقبل كيبا أصبح بعيدًا عن البلوز، حيث يخطط النادي اللندني لإرسال حارس مرماه إلى أحد الأندية على سبيل الإعارة لإستعادة مستواه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الحارس الإسباني كيبا صاحب البالغ من العمر 25 عامًا ارتبط بالعودة إلى إسبانيا في الفترة المقبلة، حيث أبدى أشبيلية رغبته بالتعاقد مع حارس مرمى أتلتيك بيلباو السابق.