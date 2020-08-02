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رياضة | جاتوزو يكشف عن طريقتين لإيقاف ميسي

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جاتوزو يكشف عن طريقتين لإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي الإيطالي أنه هناك طريقتين لإيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الإسباني في المباراة التي ستجمع برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في بطولة .

وقال جاتوز مازحا ًفي تصريحات صحفية:"ربما يتم ذلك في الأحلام أو في جهاز الألعاب الخاص بإبني، سأختار جاتوزو بقميص ميلان عندما كنت أقل بحوالي 20 كيلوجرام".

وعن مواجهة برشلونة، علق جاتوزو قائلاً:"نحن ذاهبون إلى برشلونة لكتابة صفحة مُهمة في تاريخ النادي والمدينة".

واختتم جاتوزو تصريحاته قائلاً:"لدي تشكيلة في رأسي لمواجهة برشلونة لكن علينا أولاً استعادة اللاعبين المُصابين".

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