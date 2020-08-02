رياضة | مانشستر يونايتد ينافس كبار أوروبا على فاران الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد ينافس كبار أوروبا على فاران الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي انضم إلى سباق الصراع على بدياشيلي نجم دفاع موناكو الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأفادت شبكة TF1 الفرنسية بأن مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات مع موناكو من أجل التعاقد مع بنوا بدياشيلي البالغ من العمر 19 عامًا.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن مانشستر يونايتد سيواجه منافسة قوية على المدافع الشاب من كلا من ريال مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني، حيث أن ريال مدريد يضع بدياشيلي على رأس أولوياته.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن بدياشيلي من خريجي موناكو ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2018 وخاض مع الفريق حتى الآن 46 مباراة في جميع البطولات وسجل هدف وصنع هدف آخر وملقب بفاران الجديد.