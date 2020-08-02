شكرا لقرائتكم خبر عن وست بروميتش يفتش عن صفقات سوبر داخل أندية إنجلترا استعدادًا لمعركة «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مواقع إنجليزية عن دخول فريق وست بروميتش فى مفاوضات مع العديد من الأندية الإنجليزية خلال الميركاتو الصيفى لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثا لدورى «البريميرليج» بعد احتلاله وصافة «شامبيونشيب» الذى توج به فريق ليدز.

وقال موقع صحيفة «ديلى ميل»، البريطانية، إن فريق وست بروميتش يسعى لتدعيم مراكز الهجوم والوسط والدفاع خلال الفترة المقبلة بصفقات مميزة تستطيع صناعة الفارق خلال الموسم الإنجليزى المقبل الشرس الذى سينطلق خلال شهر ونصف من الآن.

أضاف التقرير أن فريق وست بروميتش صرف المكافآت المالية للاعبين عقب صعودهم لمسابقة الدورى الإنجليزى «البريميرليج» بتعادلهم 2/2 مع فريق كوينز بارك رينجرز ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة «شامبيونشيب»، والذى لم يشارك فيها اللاعب المصرى، وكان جالسا على دكة البدلاء.

وصعد وست بروميتش لمسابقة الدورى الإنجليزى برصيد 83 نقطة محتلا للمركز الثانى، بينما حقق فريق ليدز يونايتد لقب مسابقة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى «شامبيونشيب» برصيد 93 نقطة بفارق 10 نقاط عن رفقاء حجازى.

وكان الموقع البريطانى نشر عددا من مشاهد احتفال لاعبى وست بروميتش الذين قاموا بالرقص داخل المستطيل الأخضر وغرف خلع الملابس، ومن بينهم المدافع المصرى أحمد حجازى الذى تعد عودته للدورى المصرى خلال الموسم المقبل صعبة للغاية، خاصة بعد وصوله لدورى البريميرليج مرة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن خسارة فريق برنتفورد أمام بارنسلى المتواضع فنيا كانت كفيلة بإرسال الأول لدورى الأضواء لأول مرة منذ 1947، إلا أن وست بروميتش حرمه من الحلم وعاد سريعا إلى مسابقة البريميرليج بالتعادل الإيجابى 2/2 خلال مواجهة فريق كوينز بارك.

وقال موقع صحيفة «الجارديان»، البريطانى، إن تأهل وست بروميتش لمسابقة الدورى الإنجليزى شبيه بالأفلام الدرامية القاسية، خاصة وأن فريق برنتفورد كان قريبا للصعود مباشرة دون الحاجة لدورة ملحق الترقى، ولكن خسارته أمام بارنسلى بهدفين لهدف جعلت رفقاء حجازى فى البريميرليج مباشرة.

وأشار التقرير البريطانى لتجمع عدد من مشجعى وست بروميتش عقب التأهل الرسمى لدورى البريميرليج، وقال: على الرغم من التحذيرات من كل من النادى ومجلس Sandwell بالبقاء بعيدا واتباع إرشادات التباعد الاجتماعى، سرعان ما أظهر تجمع كبير من المؤيدين فرحهم عندما انفجرت أبواق السيارات ودخان أزرق خارج بوابات جيف أستل.

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وأعاد الحساب الرسمى لفريق وست بروميتش إنقاذ أحمد حجازى الرائع للكرة قبل دخولها لمرماه خلال اللقاء قبل الماضى أمام فولهام، والذى تسبب فى حفاظ فريقه على المركز الثانى الذى ضمن له فى النهائية التأهل الرسمى لمسابقة الدورى الإنجليزى، بينما أشاد سلافين بيليتش، المدير الفنى لفريق وست بروميتش، بإنقاذ حجازى، معلقا: أنقذ الموسم وضمن لنا التأهل لبطولة البريميرليج.

ومن المفترض أن يخوض برنتفورد ملحق الترقى مع فولهام وكارديف سيتى، لكن نوتنجهام فورست سيغيب بفارق الأهداف، بعد أن حجز سوانزى سيتى آخر بطاقة بطريقة مثيرة.