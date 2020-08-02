شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي إسباني: مهاجم بيراميدز على أعتاب برشلونة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الصحفي الاسباني فالديرنياس، المختص بالشئون الكروية، أن نادي برشلونة الاسباني يقترب بشدة من البرازيلي لوكاس ريبامار، مهاجم نادي بيراميدز المصري المُعار حالياً لصفوف فاسكو دا جاما البرازيلي.

ريبامار انضم لبيراميدز مطلع موسم 2018-2019 قبل أن يتم اعارة اللاعب بعد 3 جولات فقط من عمر مسابقة الدوري المصري لأحد السعودي ومنه إلى فاسكو دا جاما على سبيل الاعارة أيضاً، على الرغم من ظهوره بمستوى مميز مع بيراميدز مطلع الموسم الكروي في مصر وقتها.

فالديراس كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر:«ريبامار أصبح قريبا جدا من التوقيع لبرشلونة لمدة 4 مواسم، بعد توصل إدارة برشلونة إلى اتفاق مع إدارة بيراميدز لضم اللاعب».

وواصل تغريداته:«ريبامار سيبقى عاما آخر في البرازيل قبل الانتقال إلى برشلونة، وفقا لاتفاق برشلونة مع نادي بيراميدز».

ويبلغ المهاجم البرازيلي 23 عاماً، ويتميز بالطول الفارغ وقوة البنيان والقدرات التهديفية الجيدة، إذ سجل هدفين وصنع اّخر خلال 3 مباريات فقط بقميص بيراميدز.

Advertisements