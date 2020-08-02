كارتيرون يلغي نظام اليوم الكامل في تدريبات الزمالك ويخفف الحمل التدريبي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تعديل برنامج التدريب للاعبين خلال الفترة الثالثة والأخيرة من برنامج الإعداد.
وعقد كارتيرون جلسة مع معاونيه أمير عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف، وطالبهما بتخفيف الحمل التدريبي للاعبين بداية من مران الغد، بحيث يتدرب اللاعبون مرة واحدة في الحادية عشر صباحًا حتي موعد مباراة الفريق الأولى في الدوري أمام المصري البورسعيدي.
وألغى كارتيرون نظام اليوم الكامل في التدريبات، لتفادي تعرض اللاعبين للإجهاد وحصولهم عيل الاستشفاء اللازم قبل استئناف الدوري.
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