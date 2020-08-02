شكرا لقرائتكم خبر عن المصري والاتحاد يجبران الزمالك علي البقاء في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أمير مرتضي منصور، بالتنسيق مع باتريس كارتيرون المدير الفني علي بقاء الفريق الكروي الاول في معسكره المغلق بالإسكندرية بعد انتهائه من مباراة المصري البورسعيدي في مستهل مبارياته في الدوري الممتاز وعدم العودة إلي القاهرة.
وفضل المشرف العام علي الكرة بقاء الفريق واستمرار المعسكر لحين موعد مباراة الفريق الثانية أمام الاتحاد السكندري بعد عودة الدوري
ويلتقي الزمالك مع المصري في مباراتهم المؤجلة من الاسبوع الرابع عشر والمقرر الخميس المقبل ثم يلتقي بعدها الفريق مع الاتحاد السكندري يوم 18 من الشهر الجاري ضمن مباراتهما المؤجلة من الجولة الـ18.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,316
-
تعافي
41,137
-
وفيات
4,834
كانت هذه تفاصيل خبر المصري والاتحاد يجبران الزمالك علي البقاء في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.