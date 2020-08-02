شكرا لقرائتكم خبر عن المصري والاتحاد يجبران الزمالك علي البقاء في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أمير مرتضي منصور، بالتنسيق مع باتريس كارتيرون المدير الفني علي بقاء الفريق الكروي الاول في معسكره المغلق بالإسكندرية بعد انتهائه من مباراة المصري البورسعيدي في مستهل مبارياته في الدوري الممتاز وعدم العودة إلي القاهرة.

وفضل المشرف العام علي الكرة بقاء الفريق واستمرار المعسكر لحين موعد مباراة الفريق الثانية أمام الاتحاد السكندري بعد عودة الدوري

ويلتقي الزمالك مع المصري في مباراتهم المؤجلة من الاسبوع الرابع عشر والمقرر الخميس المقبل ثم يلتقي بعدها الفريق مع الاتحاد السكندري يوم 18 من الشهر الجاري ضمن مباراتهما المؤجلة من الجولة الـ18.