شكرا لقرائتكم خبر عن المدافع تعود للضرب من جديد بعد التتويج بكأس إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت الصحف الإنجليزية بتتويج أرسنال بلقب كأس إنجلترا، الذي تحقق على حساب تشيلسي بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء السبت، على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية «لندن».

استطاع الجانرز أن يرفع الكأس للمرة الـ14 في تاريخه، كما نجح المدير الفنى الإسبانى الشاب مايكل أرتيتا في كتابة بطولته الأولى مع «المدفعجية» منذ أن رحل من الجهاز الفنى لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتى.

وأشادت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية بالدور الذي لعبه النجم الجابونى بيير إيمريك أوباميانج من خلال قيادته أرسنال للفوز بلقب كأس إنجلترا للمرة الـ14 في تاريخ «الجانرز».

وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال لم يرفع الراية البيضاء، خاصة بعد الهدف المبكر من جانب نجم تشيلسى كريستيان بوليسيتش في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء.

وأضافت الصحيفة أن أوباميانج كان في الموعد بعدما سجل هدفى الفوز ليمنح مدربه مايكل أرتيتا أول ألقابه منذ قيادته المهمة الفنية للفريق في الموسم الحالى خلفًا لأوناى إيميرى الذي رحل بسبب سوء النتائج.

فيما قالت صحيفة «ميرور» البريطانية إن المدير الفنى الإسبانى الشاب مايكل أرتيتا، استطاع أن يُتوج بالبطولة الأولى له منذ قرار رحيله من الجهاز الفنى لفريق مانشستر سيتى إلى أرسنال.

وأضافت الصحيفة أن أوباميانج أهدى مدربه أرتيتا لقبًا غاليًا في بداية مسيرته التدريبية، خاصة أن الفوز جاء على حساب تشيلسى بقيادة المدرب فرانك لامبارد.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن أرسنال واصل تربعه في عدد الألقاب بكأس إنجلترا بعدما حقق «الجانرز» البطولة رقم 14 في تاريخهم، في المقابل توقف رصيد تشيلسى من الألقاب عند 8. كما وصفت صحيفة «ذا صن» البريطانية خسارة تشيلسى من أرسنال بـ«السقوط»، فبخلاف خسارة «البلوز» تعرض رفاق المدرب فرانك لامبارد لأكثر من ضربة بدايتها كانت بإصابة القائد أزبيلكويتا، ثم نجم الفريق بوليسيتش، إلى جانب طرد متوسط الميدان كوفاسيتش خلال آخر ربع ساعة من نهاية المباراة.

في السياق نفسه، حقق الإسبانى ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال، رقما تاريخيا بعد تتويج فريق الجانرز، بلقب كأس الاتحاد الإنجليزى، حيث ذكرت شبكة «أوبتا» المتخصصة في رصد الإحصائيات أن المدرب الإسبانى يعد أول شخص في تاريخ النادى اللندنى، يحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزى كقائد ومدرب للفريق.

كما أصبح أرتيتا أول مدرب لأرسنال يفوز ببطولة كبيرة في موسمه الأول، منذ جورج جراهام في موسم 1986- 1987.

من جانبه، قدم الإسبانى ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال، الشكر لمواطنه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى، بعد تتويجه بأول ألقابه خلال مسيرته التدريبية مع فريق الجانرز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزى.

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وقال أرتيتا، في تصريحات عقب التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزى: «شكرًا لك يا جوارديولا لأنه لولاك لم أكن لأصبح مدربًا».

أضاف قائلا: «انتصار لا يُصدق ننهى به الموسم، أتيت في ديسمبر ومررنا بمشاكل عديدة، ولكنهم أتوا بى لأعيد الفريق لما كان عليه، شكرًا للنادى على الوثوق بى، أنا سعيد للغاية، اللاعبون يملكون روحا معنوية عالية وهم يستحقون هذا اللقب».

وتابع مدرب الجانرز قائلا: «إنها طريقة رائعة لإنهاء الموسم، هذه البطولة مكافأة لجميع اللحظات الصعبة التي عانينا منها، أنا سعيد للغاية، هذا الفريق لا يعرف الاستسلام». وتحدث عن مستقبل أوباميانج، قائلا: «موسمه لا يصدق، احتجنا اللاعبين الكبار للظهور في مثل هذا اللقاء. البقاء؟ أنا متفائل بشأن ذلك وأعتقد أنه يرغب بالبقاء، الدورى الأوروبى؟ إن أخبرنى أحد بشأن ذلك عندما أتيت لم أكن لأصدق ذلك».

أضاف قائلا: «أريد أن أبنى الفريق حوله، الأمر يتعلق بإنجاز الصفقة، أنا أعتقد أن هذه اللحظة ستساعده على إدراك أننا في الطريق الصحيح، هو جزء كبير من الفريق ومحبوب من الجميع، آمل أن يتمكن من الاستمرار معنا».

وعن سقوط الكأس من يد أوباميانج، رد أرتيتا قائلا: «عليه الحصول على خبرة أكثر مع الكؤوس، بإمكاننا جعله يعتاد عليها».

على جانب آخر، خرجت جماهير فريق أرسنال إلى شوارع مدينة لندن للاحتفال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزى، وتجمع عدد كبير من جماهير الجانرز حول ملعب «الإمارات»، معقل الجانرز، من أجل الاحتفال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزى، رغم التحذيرات من التجمعات الكبيرة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.