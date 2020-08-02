شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: كهربا يقترب من الرحيل إلى الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة سعودية مفاجأة من العيار الثقيل، حول مصير محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الزمالك السابق والأهلي الحالي.
وقالت صحيفة «مكة» السعودية أن كهربا بات قريباً من العودة للدوري السعودي في الموسم المقبل عبر بوابة نادي النصر.
وشددت الصحيفة على أن كهربا سيرافق عبدالفتاح عسيري في قيادة هجوم فريق النصر بدايةً من الموسم المقبل.
وواصلت: «أحمد يحيى، وكيل كهربا، أبلغ بعض المقربين منه بامتلاك اللاعب عرضاً جاداً ومغرياً من النصر السعودي، وتم ارجاؤه إلى الموسم المقبل».
وكان كهربا قد خاض تجربة احتراف بالدوري السعودي على سبيل الاعارة مع فريق اتحاد جدة خلال فترة قيده بنادي الزمالك.
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