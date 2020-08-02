شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح تحقيقًا فى أسباب كثرة إصابة المدافعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتحت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، تحقيقًا عن أسباب كثرة إصابات مدافعى الفريق الكروى الأول بالنادى، والتى تسببت فى غيابهم عن المشاركة فى التدريبات الجماعية لفترات طويلة.

ووفقًاً لمصدر داخل النادى فإن اللجنة طلبت من الجهاز الطبى، بقيادة الدكتور خالد محمود، تقريرًا عن أسباب تعرض المدافعين للإصابات المتكررة، والتى تهدد الفريق بخوض مباريات الدورى بأعداد منقوصة فى خط الدفاع.

وتعرض ياسر إبراهيم بجزع فى مفصل الكاحل، بينما تعرض سعد سمير للإصابة بقطع جزئى فى الرباط الصليبى فى إبريل 2019 وغاب قرابة الـ3 أشهر عن الفريق، ثم تعرض بعد عودته مباشرة للمواجهات الرسمية لإصابة جديدة، وهى قطع فى وتر أكيلس فى ديسمبر الماضى، كما تعرض رامى ربيعة لإصابة عبارة عن جزع فى كاحل القدم الأسبوع الماضى، وابتعد عن التدريبات ولكنه عاد للمشاركة بشكل طبيعى، كما عانى محمود متولى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية.

وينتظر أن تناقش اللجنة مع الجهاز الطبي أسباب الإصابات المتكررة للمدافعين، فى جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة.

على الجانب الآخر، تعكف لجنة التخطيط حاليًا على وضع تصور لتطوير قطاع الناشئين بالنادي، وذلك فى إطار خطة الإدارة للاستفادة من القدرات البشرية بالقطاع، سواء بتصعيد المميزين للفريق الأول، وتسويق الآخرين محليًا وخارجيًا للاستفادة منهم، واستقر الرأى على التعاقد مع مدير فنى أجنبى للقطاع بهدف تطويره إداريًا وفنيًا والاستفادة منه ماديًا، وذلك لتكرار نفس التجربة التى قام بها النادى فى عهد الراحل صالح سليم، الذى أسند مهمة القطاع للمدرب الهولندى كورفر، فى الفترة من 1998 إلى 2002، وينتظر أن تقدم اللجنة تقريرا شاملا عن تطوير القطاع إلى مجلس الإدارة لمناقشته واعتماد الميزانية الجديدة، خاصة أن هناك اتجاها لزيادة الميزانية لتتناسب مع حجم التطوير المنتظر أن يشهده القطاع.

من ناحية أخرى، وضع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادي، برنامجا تدريبيًا مكثفًا للاعبين يؤدونه خلال الأيام المقبلة، يتضمن علاج الأخطاء الفنية التى وقع فيها اللاعبون خلال وديتى سموحة والجونة، بجانب رفع معدلات اللياقة البدنية، بجانب تدريبهم على التحرك بدون كرة، والتسديد من مسافات بعيدة بجانب التدريب على استغلال العرضيات، وذلك فى إطار سعى فايلر للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة تمكنهم من الظهور بمستوى جيد خلال المباريات الرسمية، كما يواصل المدير الفنى عقد الجلسات الفردية مع اللاعبين لمراجعة الملاحظات الخاصة بأدائهم خلال التدريبات وتشجعيهم على الاجتهاد فى الفترة المقبلة، بجانب الاستماع لمشاكلهم، بينما طلب فايلر من الجهاز المعاون متابعة فريق الوداد المغربى وتقديم تقرير شامل عن المنافس لدراسته، خلال المرحلة المقبلة، لوضع الخطة المناسبة لمواجهة الفريقين المقررة فى سبتمبر المقبل بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

Advertisements