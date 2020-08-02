شكرا لقرائتكم شتوتغارت مستعد للتخلي عن هدافه بسبب تأثير كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سفين ميسلينتات المدير الرياضي لنادي شتوتغارت الصاعد لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأحد أن ناديه مستعد للتخلي عن هدافه الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس إذا ما حصل على المقابل المادي المناسب.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني الدولي (22 عاماً) 14 هدفاً خلال 27 مباراة في دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي عندما ساعد الفريق على العودة لدوري الأضواء المحلي من جديد.

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وقال ميسلينتات في تصريحات تلفزيونية: الكل يحتاج إلى إيرادات في زمن فيروس كورونا، إذا ما جاء طرف ما إلينا وعرض علينا مبلغا لا يمكن منطقيا رفضه في الوقت الحالي فإننا سنبيع اللاعب وسنقوم بتطوير أو شراء بديل له.

وفي الشهر الماضي قال غونزاليس الذي انضم إلى شتوتغارت بناء على عقد لمدة خمسة أعوام في 2018 إنه أبلغ النادي برغبته في الرحيل، وكشفت تقارير عن رغبة عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الحصول على خدماته.

وزاد ميسلينتات: بالتأكيد نحن على دراية بالتكهنات التي تحيط بمستقبل نيكولاس غونزاليس، بالتأكيد نتوقع أن نتلقى عرضا لا يمكننا رفضه ومن ثم النظر في بيعه، لكن المهم أن عقد نيكو معنا ينتهي بعد ثلاثة أعوام ولا يوجد شرط جزائي وهذا ببساطة يعني أن كل شي لابد أن يتم من خلالنا وأن القرار سيكون بيدنا في نهاية الأمر.