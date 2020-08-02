شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. تجديد صالة إبراهيم مصطفي باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ستاد الإسكندرية أعمال تطوير وتجديد صالة إبراهيم مصطفى ، حيث تم وضع صور للبطل الراحل وكذلك وضع لافتة جديدة تحمل اسمه ، وهى الصالة التي تم تسميتها على اسم البطل وقت انشاء الاستاد عندما قام محافظ الإسكندرية وقتها بكتابة اسمه على الصالة

وألتقى حفيد البطل الراحل مع محمد عبد الرازق مدير عام الاستاد. لمتابعة ما تم من اعمال التجديدات بالصاله ووضع يافطة جديدة بالاسم وصور داخل الصالة بصورة إبراهيم مصطفى المصارع الراحل .

كانت الصالة قد شهدت إقامة العديد من البطولات على رأسها دورة العاب البحر المتوسط 1951 والتي نظمتها الإسكندرية .

يٌعد إبراهيم مصطفى صاحب اول ذهبية لمصر في أولمبياد امستردام ١٩٢٨ وهو اول مصري وعربى يفوز بميدالية ذهبية أوليمبية في المصارعة وقد تولى تدريب منتخب مصر القومي للمصارعة ، توفى في 9 أكتوبر 1968 وهو يقود منتخب مصر القومي للمصارعة في دورة الألعاب الأوليمبية بالمكسيك.

يذكر ان حفيد البطل الاولمبى هو إبراهيم عادل عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة الحالي ، وبطل المصارعة أيضا وشارك وحقق الكثير من البطولات حيث سار على نهج جده .

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وكان اتحاد المصارعة منح الموظفين راحة خلال الأسبوع الماضى لتعقيم الاتحاد وتطهيره، بعد ظهور 5 حالات بين الموظفين ، على أن يستأنف العمل هذا الأسبوع، وتعود الأمور إلى طبيعتها .



حفيد البطل فى الصالة



صالة ابراهيم مصطفى



صالة المصارعة بستاد الاسكندربية