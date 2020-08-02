شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. أول مرة يكتب فيها اسماء اللاعبين على القمصان فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر لاعب كرة القدم داخل الملعب مرتديا قميص الفريق الذى يلعب له ، و بمجرد أن يلف بجسده ، يظهر على ظهر القميص الأسم مكتوبا ، ليتم التفرقة بينه وبين باقى لاعبى الفريق ، وهو ما يسهل مهمة الحكم داخل المستطيل الأخضر ، خاصة وأنه كان قبل ذلك يتم ترقيم قمصان اللاعبين دون أسماء .
وكانت أول مرة تستخدم فيها كتابة أسماء اللاعبين على القمصان في المباريات ، في عام 1993 وبالتحديد في نهائي كأس المحترفين الإنجليزى ، وهو ما تم اقتباسه من كرة القدم الامريكية ، وفى العام التالى ، تم إلزام الفرق و الأندية بكتابة أسماء اللاعبين على القمصان ، بشكل إلزامى ، وتم تعميمه على دوريات العالم ، بعد اعتمادها من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بكأس العالم 1994 الذى أقيم بالولايات المتحدة .
وقبل كتابة الأسماء كانت القمصان يتم ترقيمها فقط ، وأول مرة يتم فيها كتابة الأرقام على القمصان للاعبين كانت عام 1954 بكأس العالم بسويسرا وأول نادى يطبق نظام الترقيم هو نادي الأرسنال بالدورى الإنجليزى .
ومن فوائد كتابة أسماء اللاعبين على القمصان في المباريات أنها تعطى دافع وحافز قوى للاعب نفسه عكس أن يتعامل على انه رقم ، بالإضافة إلى أنها تساعد فى تسويق اللاعبين فقراءة اسم اللاعب تساعد على تسويقه ، إلى جانب الشهرة.
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