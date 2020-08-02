شكرا لقرائتكم خبر عن ردا للجميل..مجدي عبد العاطي يوافق علي العمل مدربا عاما للإنتاج لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي تعيين مجدي عبد العاطي مدربا عاما لفريق الإنتاج الحربي لنهاية الموسم خلفا لمحمد عبد الله نجم الاهلي والزمالك السابق الذي رحل عن منصبه، وقال مهدى في تصريحات خاصة ل الخليج 365:" مجدي عبد العاطي من ابناء الإنتاج الحربي ووافق علي قبول مهمة المدرب العام للفريق خلفا لمحمد عبد الله ردا لجميل النادي عليه وحبا للعمل مع مختار مختار المدير الفني للفريق وتقديرا لدوره المؤثر في مسيرته التدريبية، رغم أن عبد العاطي عمل مديرا فنيا واتخذ قرارا بعدم العودة لمنصب المدرب العام".

وأضاف مهدي :" مجدي عبد العاطي سيقود مران الإنتاج بالتعاون مع مختار مختار لحين استرداد صحته بالكامل والعودة لقيادة مران الانتاج عقب تعافيه من فيروس كورونا".

وبذلك يصبح تشكيل الجهاز الفني للانتاج الحربي مكونا من: مختار مختار مديرا فنيا ومجدي عبد العاطي مدربا عاما وعبد الله رجب واسامة محمد مدربان مساعدان.

في سياق آخر، أجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة البت في طلب نادي الانتاج الحربي بتأجيل اول مباراتين له بالدوري أمام نادي مصر والأهلي علي ان يتم حسم هذا الامر خلال الأيام المقبلة بعد وضوح الروية بشأن موقف باقي إصابات الفريق وعودتهم للتدريبات الجماعية استعدادا لعودة الدوري.

وكان خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربي قال، إنه طلب من اتحاد الكرة بشكل ودى تأجيل أول مباراتين له بالدورى بسبب الاصابات العديدة بين اللاعبين بالكورونا من بينهم حارسي مرمى، وهو ما يجعل خوض مباريات الدورى فى مواعيدها أمرا صعبا، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لم يرد عليه حتى الأن.

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من ناحية أخرى، كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أن تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباريات الأهلي والزمالك سترتفع بسبب تطبيق تقنية الفيديو في الدوري، وأضحت اللجنة أن تكلفة استقدام الطاقم الأجنبي تبلغ 25 ألف دولار، لكن مع تطبيق تقنية الفيديو، واستقدام حكام للفيديو بجانب حكم الساحة والمساعدين، فإن التكلفة ستزداد مبلغ يتراوح بين 5 و10 آلاف دولار لتصل إلى 35 ألف دولار.