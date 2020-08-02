الامارات | محمد صلاح يتغزل بمصر من إنجلترا.. ومشجعون: "الفرعون بيتصور مع فرعون"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتغزل بمصر من إنجلترا.. ومشجعون: "الفرعون بيتصور مع فرعون" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح صورة له أمام أحد التماثيل الفرعونية القديمة في إنجلترا، علق عليها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "نحن متواجدون في كل مكان".

وتفاعل متابعو محمد صلاح مع المنشور، بينهم الممثل مصطفى خاطر الذي قال: "الفرعون بيتصور مع فرعون"، فيما قال الممثل مصطفى حفنواي: "كبير الفراعنة بيتصور مع فرعون تاني".

وعلق مشجع يحمل اسم "مو صلاح 1110" قائلاً: "وأنت يا كابتن كنت سبب في أن علم بلادنا يكون في كل مكان"، أما المشجعة "أحلام العراقة" فقالت: "أعظم ما أنجبت مصر والله فخر مصر وفخر العرب وفخر أفريقيا".

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يذكر أن محمد صلاح الذي يحظى بمتابعة 39.7 مليون على حسابه في "إنستغرام" حقق نجاحات كبيرة في الملاعب العالمية والإنجليزية على وجه الخصوص، لاسيما انه توج هذا الموسم مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد 30 عاماً من غياب "الريدز" عن منصة تتويج البطولة، فضلا عن تحقيقه دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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