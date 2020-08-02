شكرا لقرائتكم خبر عن موقعة السيتي وريال مدريد حديث الصحف الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الأوروبية الضوء على مواجهة مانشستر سيتى وريال مدريد، المقررة في إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا، واهتمت الصحف بتصريحات بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتى عن مواجهة الملكى المقبلة.

وعنونت صحيفة «ماركا»: «ريال مدريد بإمكانه تحقيق الريمونتادا»، مضيفة: «جوارديولا يشيد بمنافسه وزيدان، ومدرب مانشستر سيتى ليس بإمكانه الثقة في وضعية بطل الليجا وفى تجربته بدورى الأبطال».

وتابعت الصحيفة أن «جوارديولا صرح بأن ريال مدريد جعله مدربًا أفضل، ويُسعده أن يكون وضع زيدان جيدًا». وخرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان: «تقرير ترينكاو».

وأضافت: «البرتغالى تطور منذ أن وقع لبرشلونة في يناير الماضى، حيث ضاعف عدد أهدافه إلى 9 أهداف، وصنع 13 أخرى مع سبورتنج براجا». وتابعت: «ترينكاو يُعتبر واحدا من أفضل المواهب تحت 21 عاما في أوروبا، فهو لاعب يسارى متعدد الاستخدام، ويمكنه اللعب على كلا الجناحين، ويُسجل الأهداف، وقادر على المراوغة ويتحرك بسرعة هائلة».

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة «سبورت»: «السيتى يضغط من أجل سيرجى روبيرتو».

وأضافت: «أعطى النادى الإنجليزى الأولوية لضم لاعب ظهير متعدد الاستخدامات، وأبلغ برشلونة بالفعل برغبته في ضم روبيرتو، واللاعب الكتالونى سعيد في كامب نو ولا يريد المغادرة، وأعطى البارسا الأولوية لبيع سيميدو».

وتابعت: «لاوتارو مارتينيز ينتظر التوقيع لبرشلونة هذا الصيف، والنادى الكتالونى يحتاج إلى بيع اللاعبين لتمويل الصفقة».

تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى عن أقوى خصم واجهه في مسيرته التدريبية منذ أن تقلد تدريب برشلونة، مرورًا ببايرن ميونخ.

حقق مانشستر سيتى تحت قيادة جوارديولا لقبين متتالين للبريميرليج، عامى 2018 و2019، متفوقًا على ليفربول بنقطة واحدة العام الماضى.

ومع ذلك، عاد ليفربول هذا الموسم، وحقق لقبه الأول في الدورى الإنجليزى منذ 30 عامًا، وقبل 7 جولات من نهاية المسابقة، وبفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتى.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلها موقع «ليفربول إيكو»: «أقوى خصم واجهته في مسيرتى هو ليفربول في العامين الماضى والحالى».

وأوضح: «إذا سمحت لنفسك بالسيطرة، فسوف يحجزونك في المنطقة ولا يمكنك الهروب. عندما تهيمن عليهم، يتراجعون بسرعة كبيرة، إنهم أقوياء استراتيجيًا للغاية. اللاعبون لديهم قوة عقلية كبيرة».

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وختم: «كلوب هو المنافس الذي جعلنى أفكر في كيفية التغلب عليه أكثر من غيره».

تحدَّث الفرنسى رافاييل فاران، نجم ريال مدريد، عن مواجهة فريقه مع مانشستر سيتى، على ملعب «الاتحاد» في إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

كان ريال مدريد قد خسر لقاء الذهاب على «سانتياجو برنابيو» بنتيجة 1-2، لذا يحتاج لإحراز هدفين على الأقل يوم الجمعة في مباراة الإياب؛ للحفاظ على حظوظه في التأهل.

وقال فاران، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا»: «موقعة مانشستر سيتى؟ لدينا الكثير من الخبرة لحسم هذه المباريات الكبيرة، لذا يمكننا أن نشعر بالراحة».

وأضاف: «نحن حاسمون في المباريات كما كان الفريق سابقًا. الفوز دائمًا هدفنا وجزء من الحمض النووى لهذا النادى».

وتابع: «نخوض دائمًا هذه المباريات بالجوع والتصميم على الفوز، ونستعد لها ونفعل كل ما بوسعنا، تمامًا كما نفعل دائمًا في هذه البطولة».

وواصل: «تأثير زيدان؟ إنه ينقل لنا الثقة والهدوء، وهذا أمر مهم لأنه يدعمنى ويقدم لى النصيحة. لقد دفعنى للمخاطرة والتواجد في مراكز متقدمة بالملعب لمساعدة الفريق على اللعب بأسلوب هجومى أكبر». وأردف «بنزيما؟ إنه في حالة جيدة للغاية. لست مندهشًا، لأن الجميع يعرف جودته. إنه يتمتع بثقة كبيرة وهو واحد من الأفضل». وأتم «بنزيما قائدنا في الهجوم، ويمنح الفريق أكثر من مجرد تسجيل الأهداف. إنه يجمع بين الخبرة والجودة والقوة البدنية. إنه مهاجم متكامل».