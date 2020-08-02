شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بـ«مرعي» ويعد بمنحه الفرصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك جلسة مع عدد من اللاعبين الناشئين المنضمين حاليا لمعسكر الفريق ببرج بالعرب بالإسكندرية لدعمهم والشد من أزرهم.

وانفرد كارتيرون باللاعب ياسين مرعي من فريق الشباب واثني على مستواه وتألقه في الفترة الماضية، ووعد كارتيرون مرعي بمنحه الفرصة للمشاركة في الدور الثاني بالدوري خصوصًا وانه يجيد اللعب في أكثر من مركز.

وأثني المدير الفني على المستوي الفني الذي ظهر به مرعي وزملاءه أسامة اشرف واسامة فيصل اللذان اثبتا وجودهما في التجارب الودية الأخيرة.