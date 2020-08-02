شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التفريط فى مصطفى محمد.. ومعسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الباب أمام رحيل مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروى الأول، فى نهاية الموسم الجارى، وذلك بعدما تردد خلال الفترة الأخيرة تلقيه العديد من العروض الأوروبية والخليجية.

وعلمت «المصرى اليوم»، من مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء، أن مصطفى محمد مستمر مع الزمالك فى الموسم المقبل، ولا توجد نية للتفريط فيه بصورة نهائية.

وشدد على أن إدارة الزمالك أغلقت الباب نهائيًا حول رحيله، لعدة أسباب على رأسها عدم وجود بديل مميز فى السوق المحلية أو الخارجية، بالإضافة إلى صعوبة بيعه حاليًا بمقابل مادي كبير فى السوق الأوروبية، خاصة أن العروض هناك تكون بمقابل مادى ضعيف من الأساس، كما أن فكرة احترافه فى الخليج مرفوضة من الأساس لدى إدارة الزمالك، خاصة أن اللاعب لن يتمكن من تطوير مستواه كما هو الحال بالنسبة لأوروبا.

فى سياق آخر، دخل الفريق الكروى الأول فى معسكر جديد ببرج العرب بالإسكندرية، أمس الأول، عقب العودة من الراحة السلبية التى منحها له الجهاز الفنى لمدة ٤٨ ساعة وذلك استعدادا للقاء المصرى البورسعيدى يوم الخميس المقبل فى الدورى العام.

فيما سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى بعد استعادة جهود الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، بعد توصل إدارة الكرة بنادى الزمالك حول عودتهما من المغرب من خلال دبى، نظراً لعدم وجود رحلة طيران مباشرة بين المغرب ومصر، حيث تواجد الثنائى فى مسقط رأسهما خلال فترة التوقف الكروى التى جاءت بسبب جائحة كورونا.

ووضع الجهاز الفنى للفريق برنامجا تأهيليا للثنائى بن شرقى وأوناجم من أجل تجهيزهما للعودة للمشاركة مع الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة، حيث ستكون هناك صعوبة كبيرة فى لحاق الثنائى بمواجهة المصرى، حيث سيتم إعدادهما للمواجهات التالية فى الدورى من أجل تجهيز الثنائى للتواجد مع الفريق، خاصة فى مواجهة الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

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