شكرا لقرائتكم خبر عن جاتوزو: أستطيع مراقبة ميسي في أحلامي فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جينارو جاتوزو، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، إن مراقبة ليونيل ميسي في مباراة العودة أمام فريق برشلونة، ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، ستكون صعبة جدًا.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة «أس» الإسبانية: «أستطيع مراقبة ميسي في أحلامي، أو عندما ألعب مع أولادي بلاي ستيشن، واختيار جاتوزو وهو بقميص ميلان حينما كان وزنه يقل بحوالي 15 أو 20 كيلوجرام وقتها أستطيع مراقبة ميسي فقط».

وعن الإصابة التي تعرض لها اللاعب لورينزو إنسيني قائد نادي نابولي، قال جاتوزو إن الإصابة لم تحدد حتى الأن وأنه لم يتحدث مع الطبيب بشأنها، ولكن عندما يعلم عنها شيء سيعلنها بشكل مباشر.

يذكر أن نابولي يلاقي برشلونة في مباراة الإياب من دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا في مباراة مقرر لها إقامتها في بدون جمهور على ملعب الكامب نو، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في إيطاليا كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.