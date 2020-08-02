شكرا لقرائتكم خبر عن بسيوني: طلائع الجيش جاهز للدوري.. وأشفق علي اللاعبين من الضغط العصبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش انه فريقه جاهز لخوض مباريات الدوري الثاني من بطولة الدوري الممتاز في اغسطس الجاري. وقال بسيوني: «فريقي تعرض لظروف قاسية مثله مثل باقي الأندية بسبب جائحة كورونا التى اثرت سلبا علي برنامج الإعداد ليس عيل فريق فقط وانما علي كل الفرق في الدوري بسبب ضيق الوقت». وعاد بسيوني ليؤكد علي انه يخشي من التأثير السلبي للضغط العصبي التى سيقع علي لاعبي الدوري خوفا من تعرضهم لفيروس كورونا مؤكدا انه في حدوث ذلك الضغط العصبي سيتأثر مستوي الفرق فنيا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,316

تعافي 41,137

وفيات 4,834

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