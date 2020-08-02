شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يركز على الجانب الفني خلال مران الزمالك المسائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته في السادسة مساء اليوم الأحد، بمعسكر الإقامة بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وكان الفريق قد أدى تدريبه الصباحي اليوم، وتم التركيز خلاله على الجانب البدني فيما سيركز الجهاز الفني بالمران المسائي اليوم، على الجانب الفني.

وكان الفريق قد استأنف معسكره ببرج العرب استعدادا لعودة النشاط من جديد حيث يلتقي الفريق مع نظيره المصري يوم الخميس المقبل.