شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يخفض المعدلات التدريبية استعدادًا لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض التدريبات غدًا الإثنين على فترة واحدة.

وكان الفريق قد استأنف معسكره ببرج العرب استعدادا لعودة النشاط من جديد حيث يلتقي الفريق مع نظيره المصري يوم الخميس المقبل.

وخاض الفريق تدريباته اليوم على فترتين الأولى في الصباح وتم التركيز على النواحي البدنية والثانية في المساء للتركيز على الجانب الفني خلالها.