شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موعد مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت قناة الرياضية المغربية عن موعد مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.
وأكدت القناة أن مباراتي الذهاب لدوري الأبطال ستقام خلال يومي 25 و26 سبتمبر الجاري بالمغرب في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يكون الإياب بالقاهرة يومي 2 و3 أكتوبر في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة أيضاً.
ويلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي بينما يواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي.
كما أشارت القناة المغربية إلى أن العاشر من أكتوبر هو موعد نهائي دوري الأبطال.
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