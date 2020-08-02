شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة طبية عاجلة لتركي آل الشيخ الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفريق الطبي المعالج للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، إجراء جراحة طبية عاجله له الخميس المقبل.

وطمأن أطباء مستشفى NYP HOSPITAL IN NEWYOURK، آل الشيخ على حالته الصحية، وعدم حاجته لدخول عناية مركزة، ويكفي التواجد في جناحه الخاص بالمستشفى فقط.

وكانت مصادر مقربة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قد كشفت أن الحالة الطبية مستقرة، والفريق الطبي ما زال يتابع الحالة والفحوصات لتحديد المطلوب خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن آل الشيخ يجري متابعات دورية لحالته مع الفريق الطبي بنيويورك على فترات، وشعر ببعض الآلان الفترة الماضية فقرر السفر وإجراءا فحوصات طبية.,

وكان تركي آل الشيخ السعودية رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد علق على الجدل المثار حول حالته الصحية في تدوينة قصيرة على موقع تويتر.

وكتب آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، جملة مختصرة: "شكراً أنا بخير والحمد لله".

وكانت أنباء ترددت حول تدهور الحالة الصحية لتركي آل الشيخ، بعد سفره بشكل مفاجئ مع فريقه الطبي إلى نيويورك لمتابعة حالته الصحية.

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وتداول عدد من الإعلاميين والمغردين السعوديين صورة من المستشفى لرئيس الهيئة العامة للترفيه والأجهزة الطبية موصولة بجسده داعين له بالشفاء، إلا أنه اتضح أن الصورة غير حقيقية وليست