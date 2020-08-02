شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عودة «بن شرقي» و«أوناجم» من المغرب لمدة 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من الترقب والانتظار داخل نادي الزمالك، لمعرفة الموقف الرسمي والنهائي لثنائي الفريق الكروي الأول أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، المتواجدان حاليا في المغرب، والذي كان مقررا وصولهما إلى القاهرة اليوم الأحد، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي.
وعلمت «المصري اليوم»، من مصدر مقرب ومراقب للاعبين في المغرب أنه تقرر رسميًا تأجيل وصولهما إلى القاهرة ليوم الثلاثاء المقبل بعد 48 ساعة، بسبب ظروف الطيران وعدم تمكن الثنائي المغربي من الحجز عبر رحلة الطيران اليوم، بعد اكتمال العدد.
وقال المصدر المقرب من الثنائي المغربي، انهما سيتوجهان أولا إلى دبي ومنها إلى القاهرة ليصلا الثلاثاء المقبل، في ساعة متأخرة وينضما إلى معسكر الفريق في اليوم التالي مباشرة.
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