شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يطالب الزمالك بـ 30 مليون جنيه للاستغناء عن محمد عبد العاطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مجلس إدارة نادى وادي دجلة الحصول على 30 مليون جنيه كاش للموافقة على رحيل محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق، وذلك بعدما تلقي اللاعب أكثر من عرض على رأسهم بيراميدز والزمالك.

وعرض مسؤولى القلعة البيضاء 10 ملايين جنيه للتعاقد مع اللاعب بالإضافة للحصول على خدمات محمد عنتر وعمرو السعيد ولكن رفضت إدارة نادى وادي دجلة وتمسكت بالحصول على المقابل المادى دون دخول اللاعبين على هامش الصفقة.

ويعتبر محمد عبد العاطي هو الخيار الثانى إمام مسوؤلى الزمالك ف حال تعثر التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز و الذى اعلن فى وقت سابق رغبته فى الانتقال لصفوف نادى الزمالك فى الانقالات الصيفية المقبلة.