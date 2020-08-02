شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: مبادرة نشر الرياضة في المجتمع هدفها صحة المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تبني الوزارة للحملات والمبادرات البناءة التي تساهم في نشر الرياضة داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بممارسة المواطنين للرياضة في الحياة اليومية كونها لها العديد من التأثيرات الإيجابية على تحسين اللياقة البدنية والصحية.

وأضاف وزير الرياضة، أنه من المقرر تنفيذ عدة مبادرات أخرى خلال الفترة المقبلة تعظم من نشر الرياضة، وتعزز من المشاركة الإيجابية للشباب بالمجتمع في شتى المجالات، مشيراً إلى قيام الوزارة بتطوير البنية الإنشائية بالمنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات، وتوفير كل التجهيزات اللازمة بها؛ ليتمكن الأعضاء ورواد تلك المنشآت من ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بها، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير أداء إدارة تلك المنشآت بما ينعكس بالإيجاب على تطورها وتقديم برامج وأنشطة ومشروعات متعددة تحقق رؤية واستراتيجية الوزارة.