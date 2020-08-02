شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يجتمع مع مصابي الأهلي خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتزم السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عقد جلسة مع اللاعبين المصابين الذين يخضعون لجلسات علاجية خلال الأيام المقبلة، للاطمئنان على أحوالهم ومعرفة مواعيد عودتهم للتدريبات وذلك بحضور الدكتور خالد محمود، بجانب تحفيزهم خلال فترة علاجهم.

يأتي الاجتماع ضمن سياسية فايلر في عقد اجتماعات دورية مع اللاعبين لتحفيزهم على الاجتهاد في التدريبات والتحضير لعودة الدورى ومواجهة الوداد المغربى في نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويستأنف الأهلى تدريباتة اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفنى للاعبين لمدة يومين بمناسبة عيد الأضحى.