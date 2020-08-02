شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يطلب التعاقد مع ناصر ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب ، التعاقد مع ناصر ماهر، لاعب الاهلي و المعار الموسم الحالي لصفوف سموحة ، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ، وابلغ النحاس ادارة ناديه بضرورة التعاقد مع صانع العاب متميز قادر على قيادة الفريق ، خاصة فى حال مشاركته فى البطولة الأفريقية

وطلب النحاس التعاقد مع لاعب في مركز صانع الألعاب في ظل رحيل أيمن حفني وعودته إلى صفوف ناديه مصر المقاصة، بعد انتهاء إعارته مع ذئاب الجبل، وحاول المقاولون العرب تجديد إعارة حفني إلا أن إيهاب جلال، المدير الفني لمصر للمقاصة طلب عودة اللاعب مع بداية الموسم الجديد، وانتقل أيمن حفني معارًا إلى صفوف المقاولون في يناير الماضي ولمدة 6 شهور فقط تنتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري، ودخل نادي المقاولون العرب في مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات ناصر ماهر، بعد انتهاء إعارته في صفوف نادي سموحة، نهاية الموسم الجاري.