شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يجري مسحة طبية أخيرة قبل انطلاق الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو فريق الإنتاج الحربي على إجراء مسحة جديدة للاعبي الفريق الكروي الأول خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الاطمئنان على سلامة جميع اللاعبين المصابين بفيروس كورونا.

وقام مسؤولو الإنتاج بالتنسيق مع اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان، من أجل تحديد موعد المسحة الجديدة قبل انطلاق مباريات الدوري الممتاز، والتى يستهلها الفريق بمواجهة نادي مصر في الثامن من الشهر الجاري.