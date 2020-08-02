شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحدد موعد الكشف عن أسماء حكام مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، على الإعلان عن أسماء حكام ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الإفريقي، منتصف أغسطس المقبل.

وحدد الاتحاد الأفريقي يومي 25 و26 من سبتمبر المقبل لمباراتي الذهاب للدور قبل النهائي، بين الوداد المغربي مع الأهلي، والرجاء المغربي ضد الزمالك.

وحصر كاف، ترشحيات حكام الدور قبل النهائي، في أربعة أطقم تحكيمية، سيفاضل بينهما قبل الإعلان النهائي عن حكام كل مباراة.