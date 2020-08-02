شكرا لقرائتكم خبر عن الانتاج الحربي يفاوض صبحي حارس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشح الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الانتاج الحربي، محمد صبحي حارس مرمي الزمالك ومنتخب الشباب للانضمام لصفوف الفريق، فى حال رحيل عامر عامر الحارس الاساسي عن صفوف الانتاج بعدما تلقي اللاعب العديد من العروض الجادة على راسها من نادى بيراميدز

وطالب مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، من إدارة ناديه التعاقد مع حارس بديل مع بداية الموسم الجديد، حال رحيل عامر عامر، حارس الفريق الإساسي، ووضع محمد صبحي، علي راس قائمة اللاعبين الذي يسعي للتعاقد معها

ووافقت إدارة الانتاج الحربي على طلب المدير الفني مؤكدين الدخول في مفاوضات مع إدارة الزمالك، لمعرفة موقفهم من رحيل محمد صبحي

ونجح محمد صبحي، فى جذب الانظار اليه مع المنتخب الأولمبي، في نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي أقيمت 2019 في مصر، وتوج بها الفراعنة، وانتقل اللاعب إلى الزمالك، مع بداية الموسم الجاري قادما من صفوف بتروجيت