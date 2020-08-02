شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب تسجيل مواجهة الرجاء والمغرب التطواني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من اللجهاز الإداري للفريق، تسجيل مباراة الرجاء المغربي والمغرب التطواني، في الدوري المغربي,

ويلتقي الرجاء المغربي، مع المغرب التطواني، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الدوري المغربي.

ويرغب كارتيرون، في جمع كافة المعلومات، عن الرجاء والذي سيلاقيه الزمالك، في الدور قبل النهائي لدوري رابطة الابطال الافريقي.