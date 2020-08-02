شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعجل الاتحاد العربي لتحديد موعد مباراة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مسؤولو نادي الإسماعيلي، فاكس لنظرائهم بالاتحاد العربي لكرة القدم، يستعجل خلاله تحديد موعد مباراة إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية والمقررة أمام الرجاء المغربي.
وفاز الإسماعيلي، على الرجاء في مباراة الذهاب التي جمعتهما في البطولة العربية بالإسماعيلية بهدف نظيف.
وكان الإسماعيلي قد سافر إلى المغرب لخوض مواجهة الإياب، ألا أن تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا حال دون إقامة المباراة.
ويأمل مسؤولو الإسماعيلي في تحقيق الفوز على الرجاء، والصعود للمباراة النهائية واستعادة الفوز بالبطولات الغائبة عن الإسماعيلي منذ فترة طويلة.
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