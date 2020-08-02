شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم بيراميدز يقترب من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الصحفي الإسباني دافيد فالديرنياس، عن مفاجأة من العيار الثقيل، باتفاق بين نادي برشلونة وبيراميدز، لضم أحد لاعبيه في سوق الانتقالات الصيفي.

وأوضح فالديرنياس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن البرازيلي لوكاس ريبامار لاعب بيراميدز والمُعار لنادي فاسكو دا جاما، سينضم لبرشلونة ولكن في الموسم المقبل.

وكتب فالديرنياس: «ريبامار لاعب فاسكو دا جاما قريب للغاية من التوقيع لمدة 4 مواسم بعد اتفاق برشلونة مع بيراميدز».

وأضاف: «سيبقى ريبامار عامًا آخر في البرازيل قبل وصوله إلى أوروبا على النحو المتفق عليه بين برشلونة وبيراميدز».

يذكر أن ريبامار صاحب الـ23 عاما تمت إعارته لنادي أحد السعودي، ثم أعير لفريق فاسكو دي جاما، وتنتهي إعارته مع النادي البرازيلي في 31 ديسمبر المقبل ولم يلعب ريبامار مع بيراميدز سوى في 3 مباريات، وسجل هدفين وصنع هدفًا.

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