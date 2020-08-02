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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس بافاريا: يتعين عدم السماح لجماهير كرة القدم بالعودة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
أكّد ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية أنه يتعين عدم السماح لجماهير كرة القدم بالعودة إلى المدرجات في بداية الموسم الكروي الجديد الشهر المقبل لأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد آخذ في الارتفاع مجددا.
وقال زودر في تصريحات صحافية: "أشك في أنه يمكننا اتخاذ قرار بشأن مزيد من التيسير للإجراءات (الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي الإصابات بفيروس كورونا) في أغسطس/اب، رغم كوني من مشجعي كرة القدم، أشكّ للغاية في بدء الدوري الألماني".
وأوضح : "نعم لمباريات الأشباح (المباريات بدون جماهير) ، ولكنني أرى أن وجود 25 ألف مشجع في المدرجات أمر من الصعب للغاية تصوره".
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