رئيس بافاريا: يتعين عدم السماح لجماهير كرة القدم بالعودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

أكّد ​ماركوس زودر​ رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية أنه يتعين عدم السماح لجماهير كرة القدم بالعودة إلى المدرجات في بداية الموسم الكروي الجديد الشهر المقبل لأن أعداد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد آخذ في الارتفاع مجددا.



وقال زودر في تصريحات صحافية: "أشك في أنه يمكننا اتخاذ قرار بشأن مزيد من التيسير للإجراءات (الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي الإصابات بفيروس كورونا) في أغسطس/اب، رغم كوني من مشجعي كرة القدم، أشكّ للغاية في بدء الدوري الألماني".

وأوضح : "نعم لمباريات الأشباح (المباريات بدون جماهير) ، ولكنني أرى أن وجود 25 ألف مشجع في المدرجات أمر من الصعب للغاية تصوره".